Brasile, Bremer: "Spero di riuscire a vincere il Mondiale"

In un'intervista rilasciata alla Fifa, Gleison Bremer ha parlato di Haiti, prossimo avversario del Brasile, e delle emozioni di disputare una competizione così importante con la Seleçao. Queste le parole del difensore della Juventus: "Giocare al Mondiale è sempre difficile, indipendentemente da chi incontri. Quando giochi ci sono delle variabili, ma noi siamo pur sempre il Brasile. Questa è la mia seconda Coppa del Mondo, è davvero il coronamento di due anni molto complicati. Questa convocazione è un premio per la mia resilienza e per tutto il duro lavoro svolto. Sono felicissimo di essere qui con il Brasile e spero che riusciremo a vincere il titolo".