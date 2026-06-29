Brasile, Ancelotti: "Dobbiamo essere preparati a tutto"

"Per la partita con il Giappone ci servono molte cose, mentalmente e anche emotivamente. Dobbiamo essere preparati a tutto ciò che può accadere in una gara a eliminazione diretta, e possono succedere molte cose. Tempi supplementari, rigori. Ci siamo preparati per ogni aspetto. Credo che la squadra sia pronta, motivata e fiduciosa". Lo ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia della partita con il Giappone valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La sfida con i nipponici si giocherà a Houston (ore 19 italiane). "E' una partita a eliminazione diretta - ha ribadito - e non si torna indietro. Il Brasile ha giocatori intelligenti sotto questo aspetto. E' una squadra forte che sa come prepararsi per questo tipo di partita. Sono fiducioso". "Neymar? Sta crescendo molto bene, penso che abbia fatto molti progressi nell'ultima settimana. È un peccato che non abbia potuto allenarsi per tutto il tempo in cui è stato con noi. Ma ovviamente può giocare più di 15 minuti. Dipende molto dal contesto della partita e da come si svilupperà" ha concluso Ancelotti. L'ultima partita tra Brasile e Giappone si è disputata lo scorso ottobre e hanno vinto i nipponici 3-2 in rimonta. Chi si imporrà affronterà agli ottavi di finale la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio.