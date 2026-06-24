Mondiali 2026, Bellingham si copre la bocca ma non viene espulso: scoppia la polemica

A fine partita Queiroz ha riassunto così l'episodio: "Ha avuto una brutta reazione, con qualche parolaccia. Il mio primo obiettivo era calmarlo perché ero preoccupato che Opoku non fosse al 100% della forma. Una parola di troppo ha acceso un po' di tensione, ma poi ci siamo calmati. Il calcio non è ballare in un salone con lo smoking, sono cose che possono capitare". Il centrocampista inglese ha invece riconosciuto di aver commesso un fallo "sciocco", sottolineando di avere "grande rispetto" per Queiroz e che ci sia solo una "sana competizione".