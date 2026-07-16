Bellingham saluta il Mondiale tra lacrime e nervosismo: prima litiga con Messi, poi si infuria e schiaffeggia Barco

Sei gol e un assist. Un mondiale giocato da protagonista indiscusso della nazionale inglese, trascinata fino alla semifinale con le due doppiette siglate contro il Messico agli ottavi e contro la Norvegia ai quarti, alle quali vanno sommati i gol pesanti segnati nella fase a gironi contro Croazia e Panama. Il sogno che Bellingham aveva cullato a suon di reti si è spento sul colpo di testa di Lautaro, e in pochi minuti si sono accese la rabbia e la frustrazione del numero 10 inglese, che aveva già mostrato segni di nervosismo dai primi minuti di gioco.
La lite con Messi
Dopo pochi minuti subito il primo diverbio proprio con il grande rivale di serata, Leo Messi: uno scambio di battute prolungato e carico di nervosismo, al termine del quale Messi ha lanciato a Bellingham un'occhiata dal sapore di sfida. Da lì in poi, il centrocampista del Real Madrid non è riuscito a rendersi protagonista delle trame di gioco dei suoi, risultando passivo e fuori dagli schemi anche sul risultato ancora fermo sullo 0-0.
Le lacrime e lo schiaffo
Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Bellingham e la sua Inghilterra sono pian piano naufragati sotto gli attacchi dell'Albiceleste. L'inquadratura dopo il gol del pareggio di Enzo Fernandez coglie un Bellingham accasciato a terra che scuote la testa, fotografia di un'Inghilterra spaesata e arrendevole. A fine partita il numero 10 inglese scoppia in lacrime, cammina per il campo e osserva la delusione dei suoi tifosi, prima di lasciarsi andare a un momento di rabbia: prima di rientrare negli spogliatoi, Bellingham schiaffeggia sulla nuca il centrocampista argentino Valentin Barco, per poi essere portato via in pochi secondi. La scena non è stata notata da nessuno degli arbitri, anche se le immagini potrebbero esporre Bellingham al rischio di provvedimenti disciplinari immediati.