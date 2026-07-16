Bellingham saluta il Mondiale tra lacrime e nervosismo: prima litiga con Messi, poi si infuria e schiaffeggia Barco

Sei gol e un assist. Un mondiale giocato da protagonista indiscusso della nazionale inglese, trascinata fino alla semifinale con le due doppiette siglate contro il Messico agli ottavi e contro la Norvegia ai quarti, alle quali vanno sommati i gol pesanti segnati nella fase a gironi contro Croazia e Panama. Il sogno che Bellingham aveva cullato a suon di reti si è spento sul colpo di testa di Lautaro, e in pochi minuti si sono accese la rabbia e la frustrazione del numero 10 inglese, che aveva già mostrato segni di nervosismo dai primi minuti di gioco.