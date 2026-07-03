Argentina, Zanetti: "Avere Lautaro è un privilegio per Scaloni. Nico Paz? Merita di essere lì"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato di Argentina e di Mondiale, concentrandosi anche su un giocatore dell'Inter. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro: "Lautaro Martinez è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per il club e anche nella Nazionale. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione".