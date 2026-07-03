Argentina, Zanetti: "Avere Lautaro è un privilegio per Scaloni. Nico Paz? Merita di essere lì"

03 Lug 2026 - 22:45
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 Javier Zanetti © Getty Images

 Javier Zanetti © Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata a Marketing Registrado, Javier Zanetti ha parlato di Argentina e di Mondiale, concentrandosi anche su un giocatore dell'Inter. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro: "Lautaro Martinez è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per il club e anche nella Nazionale. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione". 

Zanetti ha parlato anche di Nico Paz, ex obiettivo nerazzurro in questa sessione di mercato: "L'aver giocato in così giovane età in Italia e al Como gli ha dato l'opportunità di essere convocato dall'Argentina. Si è meritato questa possibilità. Ha un futuro enorme davanti a sé, è una risorsa per noi argentini". 

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