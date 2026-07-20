Argentina, per Lautaro delusione nella delusione: zero minuti nella finale

Dopo essere stato decisivo in semifinale, zero minuti in finale per Lautaro Martinez: perché? Le motivazioni del ct Scaloni

20 Lug 2026 - 00:29
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Lautaro Martinez (Argentina) © Getty Images

Lautaro Martinez (Argentina) © Getty Images

L'Argentina non riesce a fare il bis dei Mondiali 2022, la Spagna alza il trofeo a New York e tra i giocatori albicelesti più delusi c'è sicuramente Lautaro Martinez.

L'attaccante dell'Inter, decisivo dalla panchina in semifinale contro l'Inghilterra, non ha giocato neppure un minuto in finale. Il ct Scaloni, tra difficoltà dovute ai tanti infortuni (al 70' aveva già finito i cinque cambi a disposizione nei tempi regolamentari) e alla necessità di una squadra più difensiva dopo l'espulsione di Enzo Fernandez, ha preferito inserire nei supplementari Senesi lasciando solo Messi e Julian Alvareaz in attacco in un 5-3-1 in cui la punta dell'Atletico Madrid è stato di fatto impiegato come centrocampista aggiunto.

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