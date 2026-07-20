Argentina, per Lautaro delusione nella delusione: zero minuti nella finale

L'attaccante dell'Inter, decisivo dalla panchina in semifinale contro l'Inghilterra, non ha giocato neppure un minuto in finale. Il ct Scaloni, tra difficoltà dovute ai tanti infortuni (al 70' aveva già finito i cinque cambi a disposizione nei tempi regolamentari) e alla necessità di una squadra più difensiva dopo l'espulsione di Enzo Fernandez, ha preferito inserire nei supplementari Senesi lasciando solo Messi e Julian Alvareaz in attacco in un 5-3-1 in cui la punta dell'Atletico Madrid è stato di fatto impiegato come centrocampista aggiunto.