Anche Justin Bieber con Shakira e Madonna per la finale

Justin Bieber sarà co-headliner dello spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo 2026, al fianco di Madonna, Shakira e i BTS, in programma domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium. Burna Boy, il cui grande successo mondiale "Dai Dai" con Shakira continua a dominare le classifiche di tutto il mondo, apparirà anche durante la trasmissione di 11 minuti, insieme a Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra venezuelano di fama internazionale e direttore musicale e artistico della New York Philharmonic, e al coro PS 22 vincitore del Webby Award con i Coldplay. Lo spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo sosterrà il Fifa Global Citizen Education Fund, un'iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e a opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo. Sono già stati raccolti oltre 50 milioni di dollari: un dollaro ricavato dalla vendita di ogni biglietto per le partite della Coppa del Mondo 2026 è stato donato al Fondo che sosterrà progetti sociali in tutto il mondo. "Sono grato di far parte di questo spettacolo dell'intervallo e sono ancora più grato sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo", ha detto Justin Bieber.