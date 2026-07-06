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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

mondiali 2026

Last dance Ronaldo, le lacrime e il passaggio di consegne con Yamal

Portogallo eliminato e ultima gara ai Mondiali per CR7, che a fine gara non trattiene le emozioni e si abbandona a lungo abbraccio con la stella della Spagna

06 Lug 2026 - 23:16
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