Mondiali in Usa, torna l'incubo allerta fulmini: Arabia Saudita-Portorico sospesa per quasi 2 ore

Il rinvio viene riproposto di mezz'ora in mezz'ora fino a quando la situazione non migliora. I giocatori di Arabia Saudita e Portorico sono rientrati negli spogliatoi al 21' del primo tempo e hanno potuto riprendere il match solo dopo più di un'ora e mezza. In condizioni climatiche completamente diverse da quelle dei primi minuti, l'Arabia Saudita ha poi vinto 3-0 con i gol di Mandash, Al Hamdan e capitan Al Dawsari.