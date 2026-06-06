Mondiali in Usa, torna l'incubo allerta fulmini: Arabia Saudita-Portorico sospesa per quasi 2 ore
L'amichevole giocata a Austin, in Texas, interrotta al 21': giocatori negli spogliatoi e tifosi al riparo. Il precedente Chelsea-Benfica e i timori per il torneo
Un anno dopo, l'incubo legato all'allerta fulmini per le partite di calcio negli Stati Uniti si è ripresentato puntualissimo. Mondiale per club allora, Mondiale per nazionali oggi, con i primi episodi accaduti nelle amichevoli delle squadre che si stanno preparando sul territorio Usa.
Nella notte italiana tra venerdì e sabato, il match Arabia Saudita-Portorico è stato interrotto per quasi 2 ore ad Austin, in Texas. Il motivo? Riguarda proprio l'allerta fulmini, un protocollo statunitense che non fa eccezioni, nemmeno per lo sport. In caso di tempeste con fulmini, lampi o tuoni rilevate nel raggio di 8 miglia dall'impianto dove si sta svolgendo la gara, la partita viene immediatamente sospesa per 30 minuti. I giocatori sono così rientrati negli spogliatoi, mentre gli spettatori sono stati evacuati verso aree sicure dello stadio.
Il rinvio viene riproposto di mezz'ora in mezz'ora fino a quando la situazione non migliora. I giocatori di Arabia Saudita e Portorico sono rientrati negli spogliatoi al 21' del primo tempo e hanno potuto riprendere il match solo dopo più di un'ora e mezza. In condizioni climatiche completamente diverse da quelle dei primi minuti, l'Arabia Saudita ha poi vinto 3-0 con i gol di Mandash, Al Hamdan e capitan Al Dawsari.
Sospensioni gare negli Usa per le tempeste, il precedente di Chelsea-Benfica
Poco meno di un anno fa, il 28 giugno 2025, un episodio simile accadde in Chelsea-Benfica, a Charlotte, negli ottavi del Mondiale per club. A quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare, la partita del Bank of America Stadium fu sospesa per circa 2 ore (sull'1-0 per il Chelsea) proprio per l'allerta tempesta, con particolare timore per eventuali fulmini.
Dopo la ripresa, il Benfica pareggiò nel recupero e si andò ai supplementari, dove i Blues si imposero per il 4-1 finale. Il tutto per una partita iniziata alle 22 italiane e conclusa alle 2.38 della notte, quasi cinque ore di maratona.
L'allerta fulmini minaccia i Mondiali negli Usa
Per tutti gli stadi degli Stati Uniti senza tetto (dal Metlife Stadium nel New Jersey, dove si giocherà la finalissima del 19 luglio, fino all'Arroweahead di Kansas City o gli impianti di Philadelphia, San Francisco, Boston, Seattle) il rischio è quindi quello di partite infinite, ben oltre le due ore canoniche, senza mettere in conto eventuali tempi supplementari.
Una preoccupazione a cui la Fifa non può porre rimedio, date le stringenti regole delle autorità degli Usa. Cronometro alla mano, prepariamoci alla possibilità del Mondiale con le partite più lunghe di sempre.