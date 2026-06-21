A Los Angeles il flop del Belgio di De Bruyne e Lukaku sotto gli occhi di... ADL

21 Giu 2026 - 23:24
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"Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!", questo il messaggio postato da Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo X durante la sfida.

Il presidente del Napoli ha seguito da molto vicino la sfida serale del Mondiale, con particolare attenzione ai giocatori azzurri, il cui destino sul mercato è tutt'altro che certo: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne

Meglio il centrocampista dell'attaccante, ma resta la delusione per il secondo pari per la squadra di Rudi Garcia, che dovrà affrontare la Nuova Zelanda nella terza partita del girone ma al momento è rischio eliminazione

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