Mondiale per Club, zero gol e poche luci: i talenti attesi hanno deluso all’esordio

Se in America c’è grande curiosità per vedere i grandi campioni che da anni sono protagonisti in Europa, i tifosi europei vogliono sfruttare questo Mondiale per Club per osservare giovani talenti attesi al grande salto. Il primo grande appuntamento era fissato per Palmeiras-Porto, la sfida tra due gioielli classe 2007 con Estevao da una parte e Rodrigo Mora dall’altra. Il match è finito 0-0, con il talento brasiliano promesso sposo del Chelsea che non ha brillato e Rodrigo Mora che si è incaponito per 90 minuti finendo per innervosire anche qualche suo compagno di squadra. Nel Flamengo non si è visto Wesley, obiettivo di mercato di Roma e Milan nel giro della nazionale brasiliana. Il terzino destro è stato tenuto a riposo e per chi vorrà osservarlo da vicino appuntamento a domani su Italia 1 nella sfida contro il Chelsea. Non ha avuto impatto Jobe Bellingham nella mezz’ora che gli è stata concessa da Niko Kovac all’esordio con la maglia del Borussia Dortmund. Pareggio deludente per i gialloneri, che hanno sofferto l’intensità di gioco del Fluminense. Vittoria convincente invece per il River Plate, che non ha avuto bisogno del talento di Mastantuono. Il talento argentino, che dalla conclusione del Mondiale volerà a Madrid per giocare col Real, ha giocato una partita ordinaria senza regalare giocate e spunti di alto livello. Tutti rimandati alla seconda giornata che inizia oggi, con la speranza di veder brillare il talento di questi giovani in un Mondiale per Club che può diventare la vetrina per il grande calcio.