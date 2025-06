Mondiale per Club, Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il nuovo inno FIFA

"Con la partecipazione di due musicisti incredibili, questa grande canzone 'Desire' è la canzone del calcio mondiale e averla come parte della cerimonia di apertura della partita inaugurale darà il tono giusto all'inizio della prima Fifa Club World Cup. Sarà davvero epico", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. Parlando del suo nuovo ruolo, Robbie Williams ha dichiarato: "La musica e il calcio uniscono le persone come nient'altro al mondo, ognuno con il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità. Quando questi due mondi si incontrano, non c'è niente di simile, e sono oltremodo onorato di essere l'ambasciatore musicale della Fifa. Il calcio e la musica fanno parte della mia vita da sempre, quindi questo significa molto per me a livello personale. Sono cresciuto guardando le entrate in campo, gli inni, il dramma, quindi scrivere e registrare l'inno ufficiale della Fifa è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, il nervosismo, l'orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d'inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato tutto per me e riunirli su un palcoscenico del genere mi fa venire la pelle d'oca.