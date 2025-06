Mondiale per Club: l’Auckland resiste quasi un tempo, poi è goleada Benfica

Il Benfica, dopo il pareggio per 2-2 all’esordio contro il Boca Juniors, trova i tre punti grazie ad un bel secondo tempo contro l’Auckland City: i portoghesi trionfano 6-0, ma nel corso della prima frazione di gioco i neozelandesi provano a difendersi compatti e a non subire come in occasione del 10-0 contro il Bayern Monaco. La formazione allenata da Lage fatica a sfondare, Akturkoglu fallisce un paio di occasioni. Pavlidis sfiora il palo al 23’, ma quando tutto lascia pensare alla micro-impresa dell’Auckland di resistere almeno un tempo, ecco che arriva l’episodio a favore dei lusitani: calcio di rigore assegnato per fallo di Zeb e trasformato da Di Maria otto minuti dopo il 45’. Le squadre rientrano negli spogliatoi e su Orlando si abbatte la tempesta: pausa forzata di quasi due ore e mezza, con la partita che riprende al tornar del sole. Il secondo tempo è un monologo del Benfica: al 53’ Pavlidis raddoppia, mentre dieci minuti più tardi l’ex Roma Renato Sanches (appena entrato) cala il tris. Nel quarto d’ora finale si scatena un altro subentrato, Leandro Barreiro: doppietta in meno di tre minuti (76’ e 78’) e 5-0 a poco più di seicento secondi dal termine. In pieno recupero c’è spazio anche per la doppietta personale di Di Maria, ancora una volta su calcio di rigore, assegnato dopo controllo Var. Il Benfica sale a 4 punti in classifica, in attesa di Bayern Monaco-Boca Juniors. Auckland fermo a 0, con sedici gol subiti in due partite.