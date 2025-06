Mondiale per Club: l'Atletico è con le spalle al muro, alle 21 si gioca tutto

GRUPPO B: L'ATLETICO DEVE RISCHIARE, PSG E BOTAFOGO FAVORITE

Ci si gioca tutto nel gruppo B, che aprirà l'ultima giornata del Mondiale per Club e potrebbe regalarci il primo (clamoroso) arrivo a pari merito tra tre squadre. Merito del Botafogo che, dopo aver sconfitto il Psg con una strepitosa prova difensiva, guida il gruppo con 6 punti e due vittorie su due. Il Fogão però non è ancora qualificato e alle 21, in diretta su Italia 1, si giocherà tutto contro l'Atletico Madrid. Dando quasi per scontati i tre punti del Psg contro i Sounders, già eliminati e ultimi con zero punti, potrebbe dunque profilarsi un arrivo a tre che per ora penalizzerebbe il Cholo: decisivo quel 4-0 contro il Psg per Simeone, che deve segnare e molto contro il Botafogo. I brasiliani viaggiano sulle ali dell'entusiasmo di una rosa che crede in sé stessa e non si è scomposta né con le voci sull'addio di Igor Jesus e Jair Cunha (promessi al Nott. Forest con Cuiabano), né con gli arrivi deludenti di Arthur Cabral e Correa. Entrambi hanno deluso nel debutto e non sono neanche entrati nella seconda gara, con Paiva che si è affidato ai suoi pretoriani: Vitinho, Jair, Barbosa e Telles dietro; Allan, Gregore e Marlos Freitas in mezzo; Artur e Savarino ai lati di Igor Jesus (due gol).