Mondiale per Club, insulti razzisti a Rüdiger? La Fifa apre un'indagine dopo il gesto dell'arbitro

L’allenatore del Pachuca, Jaime Lozano, ha dichiarato in conferenza stampa: "L’ho appena saputo da voi, nello spogliatoio non se n’è parlato. Non ho discusso con Cabral e quindi non posso fornire spiegazioni o giustificazioni. Nulla può giustificare certi comportamenti, ma parlerò con lui. Per quanto lo conosco, non si è mai verificato un episodio simile, né da parte sua né da parte di altri giocatori del Pachuca nel nostro campionato. Metto la mano sul fuoco per il mio capitano".