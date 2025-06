Mondiale per Club: l'Al Hilal di Inzaghi pareggia 0-0 con Salisburgo

RB SALISBURGO-AL HILAL 0-0

Non arriva la prima vittoria per Simone Inzaghi e il suo Al-Hilal, che si fermano nuovamente nel Mondiale per Club. L'ex tecnico dell'Inter deve ancora fare a meno di Mitrovic e conferma l'undici che ha fermato il Real Madrid, dominando nei primi minuti. Cancelo si costruisce una grande chance, mentre Onisiwo spaventa e impegna Bounou. Da qui in poi c'è solo l'Al-Hilal, che spreca una chance clamorosa con Marcos Leonardo: salva tutto Rasmussen, ex Fiorentina ed Empoli. Si sente l'assenza di Mitrovic e si vede uno dei difetti dell'Inter di Inzaghi, anche in Arabia: contro squadre basse e ben organizzate, i suoi non sfondano. Nella ripresa l'Al-Hilal rischia subito, con Mellberg jr. a sfiorare la rete: Bono salva tutto, poi è Koulibaly a evitare il gol sulla linea. Malcom prova a scuotare i sauditi, ma nell'ultima mezz'ora non ci sono occasioni significative per nessuna delle due squadre. Un paio di proteste per qualche decisione arbitrale e nulla più, tra Salisburgo e Al-Hilal è 0-0. Potrebbe succedere di tutto nell'ultimo turno del gruppo H, visto lo scontro diretto tra le leader RB Salisburgo (4) e Real Madrid (4). L'Al-Hilal (2), che sfiderà il Pachuca (0), deve vincere e sperare.