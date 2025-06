Mondiale per Club, in America è “futbol bailado”: brasiliane al top

Non solo l’esaltazione del calcio brasiliano, questa prima giornata del Mondiale per Club ha messo in mostra la condizione fisica delle squadre sudamericane. Non è mancato anche un pizzico di fortuna, come al Monterrey che ha strappato un punto all’Inter grazie soprattutto ai gol divorati dai ragazzi di Chivu nella sfida di Pasadena. Le ottime prestazioni anche di Boca Juniors e River Plate confermano come le squadre sudamericane siano una mina vagante, aiutate anche dalla condizione fisica visto che per loro questo Mondiale per Club si gioca nel pieno della stagione sportiva. Il Boca è stato fermato da un “cuore River” come Nicolas Otamendi, autore del definitivo 2-2 per il Benfica nell’Hard Rock Stadium di Miami invaso da tifosi Xeneises. Stessa cornice che si è vista ieri al Lumen Field di Seattle, dove una marea “rojiblanca” ha spinto i Millonarios nel 3-1 contro l’Urawa Red Diamonds che permette al River di essere momentaneamente in vetta al gruppo E davanti all’Inter. Condizione fisica, pubblico e spensieratezza, il calcio sudamericano vola in America e sogna l’impresa nella prima edizione della storia del Mondiale per Club.