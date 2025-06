Inter-Fluminense, Chivu recupera Thuram e Frattesi

Marcus Thuram e Davide Frattesi rispettano il programma previsto dallo staff medico dell'Inter per il recupero dai rispettivi problemi: il francese ha superato l'affaticamento ai flessori patito contro il Monterrey e si è allenato assieme al centrocampista azzurro, che si era fermato dopo le partite con la Nazionale. La seduta li ha visti come unici protagonisti visto che il resto della squadra ha approfittato della giornata libera concessa da Cristian Chivu ma la buona notizia resta: saranno a disposizione lunedì sera contro il Fluminense, diretta su Canale 5 alle ore 21, per l'ottavo di finale del Mondiale per Club.