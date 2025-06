Inter: dalla carica di Lautaro agli azzurri al lavoro, Chivu col gruppo al (quasi) completo verso il Monterrey

Da oggi tutto il gruppo a disposizione di Cristian Chivu, con l'eccezione di Taremi che si trova bloccato a Teheram a causa del conflitto in corso tra Israele e Iran. Il nuovo tecnico nerazzurro, che in serata verrà ufficialmente presentato nella sua prima conferenza stampa, potrà iniziare a lavorare a pieno regime anche con gli azzurri reduci dagli impegni con l'Italia che hanno potuto godere di una mezza giornata di riposo in più rispetto ai compagni. Sui campi di allenamento della Los Angeles Ucla si rivedranno quindi anche Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella in questo progressivo avvicinamento all'esordio nel Mondiale per Club previsto contro i messicani del Monterrey alle 3 di notte italiane del 17 giugno. Nel campus, dopo aver rivisto carico come sempre capitan Lautaro, rientrato in anticipo sui tempi prefissati, hanno continuato a lavorare a parte i tre infortunati di Chivu. Corsetta su e giù per il campo con qualche accelerazione per Pio Esposito, che spinge per esserci a Seattle, nel terzo impegno contro il River Plate. Hakan Calhanoglu proverò a saltare soltanto la prima partita contro il Monterrey. Tempi invece più lunghi per Yann Bisseck ,che dovrebbe tornare disponibile per gli eventuali ottavi di finale. Sempre oggi, al fianco di Chivu, inizierà a lavorare il suo vice, Aleksandar Kolarov.