Inter, si ferma ancora Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba destra, Mondiale per Club finito

Nuovo stop per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, che negli Stati Uniti stava ancora smaltendo il problema fisico rimediato in finale di Champions League, ha svolto nuovi esami che hanno fatto emergere un altro guaio muscolare: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club - spiega il club nerazzurro in una nota -. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".