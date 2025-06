Difese fluide, pressing a sprazzi e sistemi variabili: le tendenze di Usa '25

IL MODO DI BUCARE I BLOCCHI BASSI DI PSG E BAYERN

Se ti chiami Psg o Bayern Monaco hai la certezza che chi ti affronterà cercherà di renderti la vita difficile chiudendosi in un blocco molto basso. I campioni d'Europa, partita con il Botafogo a parte, sono sempre riusciti a trovare dei varchi seguendo le logiche che li hanno portati ad alzare al cielo di Monaco la Champions League. Nel sistema di Luis Enrique c'è la piena libertà di muoversi all'interno però di una logica posizionale, per cui non è importante chi occupa un determinato spazio ma che quel determinato spazio venga occupato, non importa da chi. Non è fondamentale il ruolo, quindi, ma la funzione. Il Psg ha molti modi per attaccare l'area avversaria. In posizioni più basse sfrutta le catene, con due giocatori che aprono lo spazio arretrando e facendosi seguire dall'avversario. In questo modo si libera la zona intermedia subito occupata dal movimento in profondità del terzo della catena (può essere la mezzala, l'esterno alto o quello basso). Quando si trova nei pressi dell'area avversaria usa lo stesso sistema (esco, porto via l'uomo e libero lo spazio), anche se le zone sono più congestionate. Se il difendente non segue il giocatore del Psg, quest'ultimo può girarsi e puntare la porta o servire chi attacca lo spazio. Il Bayern è solito affrontare le difese basse con un iperoffensivo 2-4-4. Rimangono in appoggio i centrali di difesa, mentre gli esterni bassi si alternano in ampiezza o nell'half space con l'ala corrispondente. Il trequartista può scegliere di aspettare in un mezzo spazio, scambiando la posizione con i laterali alti o bassi o con uno dei centrali di metà campo, o portarsi in linea con il centravanti.