Bayern, Mondiale per Club a rischio per Kim: colpa delle rigide politiche di ingresso in USA

Nei media sudcoreani si ipotizza che giocatori come Kim, che hanno viaggiato recentemente in paesi come l'Iraq potrebbero incontrare difficoltà nell'ottenere il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Nella sua stessa situazione si troverebbero il connazionale del PSG Lee Kang-in e anche l'interista Medhi Taremi, visti i rapporti non proprio distesi tra Iran e USA.