Auckland City, incredibile Zhou: colpo alla testa, rifiuta il cambio e scoppia in lacrime

Appena ha visto il segnale dello staff medico, Zhou Tong si è ribellato prendendosela con il fisioterapista dell’Auckland City. La rabbia del centrocampista cinese lo ha portato quasi alle lacrime, con Zhou che è rientrato in campo contro il parere dello staff medico completando il primo tempo. Il sogno del Mondiale per Club vale più di una pallonata alla testa per il centrocampista cinese, che ha urlato “no change” al suo allenatore Paul Posa con il labiale che è stato colto perfettamente dalle telecamere. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, con l’emozione di Zhou e la volontà di non lasciare in dieci la sua squadra che riassumono perfettamente cosa significa questo Mondiale per Club per le squadre coinvolte.