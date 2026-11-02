F1: la prof di Kimi Antonelli, 'Kimi campione un'emozione grandissima'

02 Nov 2026 - 09:16
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"È un'emozione grandissima. Auguro a Kimi di continuare adinseguire sempre i suoi sogni con la semplicità che lo contraddistingue". Così Alessandra Regina, professoressa e coordinatrice scolastica della classe di Andrea Kimi Antonelli all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, commenta all'ANSA la conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte del giovane pilota bolognese. Antonelli, che proprio lo scorso anno ha sostenuto l'esame di maturità all'istituto, è diventato a vent'anni campione del mondo, riportando il titolo iridato in Italia dopo 73 anni. Un traguardo che emoziona anche chi lo ha accompagnato nel suo percorso scolastico e ne ricorda la semplicità insieme al talento e ai successi sportivi.

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