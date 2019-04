Juve, nessuna squadra ha mai fatto meglio nella storia della Serie A: numeri da record

20/04/2019

- La Juventus ha vinto 8 scudetti di fila, stabilendo il nuovo record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei - migliorando la propria striscia e quella del Lione tra il 2001/02 al 2007/08 (7 di fila).

- La Juventus vinto lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo: nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A a partire dai 3 punti a vittoria (dal 1994/95), eguagliata l’Inter 2006/07.

- La Juventus ha vinto 28 delle prime 33 partite stagionali di questa Serie A, nessuna squadra ha mai fatto meglio (28 per i bianconeri anche nel 2013/14, con Antonio Conte).

- La Juventus ha guadagnato 87 punti nelle prime 33 gare della Serie A 2018/19, considerano tre punti a vittoria, nessuna squadra ha mai fatto meglio (87 anche per i bianconeri nel 2013/14).

- Dal 01/12/2017 al 03/03/2019 la Juventus non ha perso alcuna delle 26 trasferte disputate in campionato, striscia record d’imbattibilità esterna per i bianconeri in Serie A.

- La Juventus ha conquistato 101 punti nell’anno solare 2018 in Serie A, eguagliato il record del Torino del 1948, considerando tre punti a vittoria.

- La Juventus ha guadagnato 53 punti nel girone d’andata di questo campionato, nuovo record a metà stagione in Serie A.

- La Juventus ha vinto 32 partite nel 2018 in Serie A, solo la stessa Juventus aveva fatto meglio in un singolo anno solare nel massimo campionato (33 successi nel 2016).

- La Juventus ha perso una sola gara nel 2018 in Serie A (vs Napoli ad aprile), nessuna squadra ha fatto meglio a partire dal record precedente di zero sconfitte nell’anno solare 2006, sempre della Juventus.

- Non avendo perso alcun match nel 2018 fuori casa in campionato, la Juventus è diventata una delle nove squadre imbattute in trasferta in un singolo anno solare di Serie A.