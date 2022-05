Tabellone maschile: Sinner debutta contro Martínez, Sonego trova Shapovalov

IL SORTEGGIO

Sorteggiato il main draw maschile: Djokovic potrebbe sfidare in semifinale Nadal, in una riedizione della finale della scorsa edizione

Sono sette gli azzurri al via degli Internazionali BNL d'Italia 2022 (quinto ATP Masters 1000 stagionale, montepremi da 5 milioni di euro) di scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Jannik Sinner, n°12 del ranking, debutta contro lo spagnolo Pedro Martínez. Il sorteggio peggiore è toccato a Lorenzo Sonego, semifinalista dodici mesi fa, che deve vedersela subito con Denis Shapovalov, e a Luca Nardi, wild card, abbinato al britannico Cameron Norrie. I momenti da ricordare degli Internazionali d’Italia 2021



















Sicuramente non semplice anche il primo turno di Fabio Fognini, opposto all’austriaco Dominic Thiem, rientrato nel tour dopo il lungo stop per l’infortunio al polso destro e ancora alla ricerca di una condizione accettabile. Per quanto riguarda le altre wild card: Flavio Cobolli trova dall’altra parte della rete lo statunitense Janson Brooksby mentre Francesco Passaro si misura con il cileno Cristian Garín e Matteo Arnaldi sfida il croato Marin Cilic.

Novak Djokovic potrebbe sfidare in semifinale Rafa Nadal, in una riedizione della finale della scorsa edizione. Nella parte bassa, Sinner è inserito nell’ottavo del russo Andrey Rublev. Carlos Alcaraz è nel quarto di tabellone del n°3 del mondo Alexander Zverev.

Questi gli ottavi teorici del main draw di singolare maschile:

(1) Djokovic - (14) Opelka

(12) Schwartzman - (8) Auger-Aliassime

(3) Nadal - (13) Shapovalov

(11) Hurkacz - (5) Ruud

(6) Rublev - (10) Sinner

(15) Carreño Busta - (4) Tsitsipas

(7) Alcaraz - (9) Norrie

(16) Bautista Agut - (2) Zverev