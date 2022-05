Internazionali d’Italia: la reazione di Sinner vale il derby azzurro, Fognini eliminato

TENNIS

L’altoatesino affronterà il serbo Krajinovic dopo una sfida con tanti alti e bassi per entrambi gli italiani

Jannik Sinner batte il connazionale Fabio Fognini in un derby tutto azzurro e supera il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Sul campo centrale del Foro Italico l’altoatesino fatica contro il nº57 al mondo, riuscendo però ad imporsi in tre set (6-2, 3-6, 6-3). Rammarico per Fognini, che ha giocato un ottimo tennis frenato però dai troppi momenti di tensione. Sinner si prepara ora ad affrontare Krajinovic. Fognini-Sinner: gli scatti del match

















Dominio Sinner nel primo set, che spinge forte trovando subito il break del 2-1. I troppi errori di Fognini facilitano il lavoro di Jannik, che chiude 6-2. Cambia tutto nel set successivo: Fognini reagisce e Sinner cala, ma Fabio si complica la vita da solo. Due doppi falli gli costano carissimo, cede il game di servizio e, inferocito, scaglia la sua rabbia contro la racchetta. Ma Sinner non è lo stesso della prima frazione. Fognini sbaglia pochissimo e chiude 6-3. Anche nel terzo set, i due proseguono a colpi di break. Il primo è Fognini, poi Sinner risponde per il 5-3 che lo manda al servizio per il match: il 6-3 finale ragala a Jannik gli ottavi di finale contro il serbo Krajinovic.