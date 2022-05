Internazionali d'Italia: il derby Fognini-Sinner su canale 20, SportMediaset.it e Infinity

In esclusiva in chiaro su canale 20, SportMediaset.it e Mediaset Infinity sarà trasmesso il match di domani, mercoledì 11 maggio, tra Fabio Fognini e Jannik Sinner valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Il derby italiano sarà il penultimo match di giornata sul campo centrale del Foro Italico, con inizio previsto non prima delle 19:00.