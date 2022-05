Fognini batte Thiem e passa il turno, nulla da fare per Sonego

DAL FORO ITALICO

Eliminati anche Cobolli, Zeppieri, Trevisan e Cocciaretto

Fabio Fognini supera il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia battendo l’austriaco Dominic Thiem sul campo centrale del Foro Italico. Prestazione di grande solidità dell’italiano, che porta a casa il match 6-4, 7-6 (5). Al secondo turno, ad attendere Fognini, ci sarà uno tra Jannik Sinner e Pedro Martínez, in campo domani sera. Fognini-Thiem: gli scatti del match













1 di 8 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 8 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Nessuna gioia per il resto degli italiani impegnati. Lorenzo Sonego, semifinalista dell'edizione precedente, è stato battuto dal canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6 (5), 3-6, 6-3. Tre ore e dieci minuti di vera lotta: Lorenzo ha patito la maggior aggressività del canadese, che ha terminato l’incontro con 35 vincenti e 46 errori. Flavio Cobolli ha perso contro lo statunitense Janson Brooksby in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Alza bandiera bianca anche Giulio Zeppieri, che dopo il grande successo nelle qualificazioni contro lo statunitense Maxime Cressy, non ha potuto nulla contro il russo Karen Khachanov. Il nº24 ATP ha vinto 6-3, 6-4.

In campo femminile nulla da fare per Martina Trevisan, che ha ceduto 6-4, 6-2 contro Shuai Zhang, troppo più potente nello scambio. Eliminata al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto: la tennista azzurra cade in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 contro la svizzera Belinda Bencic.