Internazionali d'Italia: Djokovic vince in scioltezza su Karatsev, Raducanu si ritira

TENNIS

Certezze, ma anche sorprese al Foro Italico

Terza giornata di gare agli Internazionali BNL d’Italia 2022. In campo maschile è devastante la prestazione di Novak Djokovic: il cinque volte campione del Masters 1000 di Roma ha dominato sul russo Aslan Karatsev, battuto 6-3, 6-2. Tra le donne, un'eliminazione sorprendente: l'americana Lauren Davis ha battuto la lettone Jelena Ostapenko, ex-campionessa del Roland Garros, 6-2, 6-3. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Diego Schwartzman ha la meglio nella battaglia contro il serbo Miomir Kecmanovic: un match molto combattuto, vinto dall'argentino 6-2, 3-6, 7-6, con lo sfrenato tifo del Campo Centrale. Due tie-break per continuare la rinascita: il belga David Goffin, nº48 del mondo, ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 7-6, firmando così la decima vittoria sulla terra rossa del 2022. Gli altri qualificati: Dimitrov, Baez, Isner e Garín.



TABELLONE FEMMINILE

La russa Ekaterina Alexandrova ha dominato l'americana Sloane Stephens per 6-1, 6-2. Passa il turno l'altra americana, Jessica Pegula, che ha battuto la russa Liudmila Samsonova per 4-6, 6-3, 6-4. Il match più atteso, purtroppo, termina con il ritiro di Emma Raducanu per un problema fisico: finisce 6-2 2-1 Bianca Andreescu. Le altre qualificate: Anisimova, Brengle, Rybakina, Ruse e Sorribes Tormo.