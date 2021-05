Internazionali d’Italia, il debutto di Berrettini è su canale 20 e SportMediaset.it

È arrivata l'ora del debutto di Matteo Berettini agli Internazionali BNL d'Italia. Reduce da una fantastica finale al Masters 1000 di Madrid contro Zverev, il nuovo numero 9 al mondo vuole sfruttare il grande periodo di forma per superare il georgiano Nikoloz Basilashvili, 30º nella classifica ATP, in quello che sarà il secondo match di domani, martedì 11 maggio, sul campo centrale del Foro Italico. La sfida sarà trasmessa in chiaro su canale 20 e SportMediaset.it a partire dalle 11:30, con telecronaca affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone.

Getty Images