Internazionali d’Italia: Berrettini si riprende e batte Basilashvili. Tutte fuori le azzurre

TENNIS

Il numero 9 al mondo e Lorenzo Sonego strappano il pass per il turno successivo

Matteo Berrettini fatica, ma supera il solidissimo Nikoloz Basilashvili passando al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Avvio complicato per il romano, bloccato sulle gambe a differenza di un più sciolto Basilashvili. 4-6 in 36' per il georgiano, che approfitta dei troppi errori di Matteo (8, contro solo i 6 vincenti). Ma Berrettini entra in moto nel secondo, cresce nella percentuale di prime (76%) e pareggia con il 6-2. Equilibrio nel parziale decisivo, con il break dell'azzurro che arriva sull'ultimo turno di battuta del georgiano per il 6-4 finale. Internazionali d'Italia, Berrettini vs Basilashvili: gli scatti del match

Successo al tie-break anche per Lorenzo Sonego, bravo a superare il francese Gael Monfils 6-4, 5-7 e 6-4 dopo due ore e 39 minuti di gioco. Si ferma invece l'avventura di Lorenzo Musetti, eliminato dallo statunitense Reilly Opelka in due set con un doppio 6-4.

Si è bloccata sul più bello e ha buttato via una vittoria che sembrava ormai sicura: è così che Martina Trevisan saluta subito gli Internazionali d'Italia. La 27enne mancina di Firenze, numero 97 del ranking, ha ceduto all'esordio per 0-6 7-6 7-6 alla kazaka Yaroslava Shvedova, 665ª nel ranking WTA. Le speranze italiane nel tabellone femminile si chiudono definitivamente con l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set dalla francese Garcia con il punteggio di 7-6 6-2.