Internazionali d'Italia, pioggia sul Foro Italico: Sonego-Rublev si gioca domani

La pioggia ha bloccato gli Internazionali BNL d'Italia e rinviato l'attesissima sfida tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev. Inizialmente programmato per le 19:00, il match è stato interrotto ancora prima di cominciare a causa di uno scroscio d'acqua. La sfida è stata quindi spostata a domani mattina (sabato 15 maggio) alle ore 11:00. Sempre sulla terra rossa del campo centrale, sempre in chiaro in esclusiva su canale 20 e sito di SportMediaset.

Getty Images