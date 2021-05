Classifica ATP: Nadal sempre secondo alle spalle di Djokovic, Berrettini decimo

MASCHILE

319ª settimana in testa per il campione serbo. Sempre meglio il fenomeno azzurro Sinner

Il periodo d'oro del tennis azzurro, soprattutto in campo maschile, prosegue e vuole consolidarsi nell'appuntamento più atteso per un italiano, ovvero gli Internazionali di Roma. Se Matteo Berrettini si conferma al 10º posto del ranking ATP e si avvicina all'argentino Schwartzman, Jannik Sinner continua a scalare la classifica. Grazie alla semifinale di Barcellona, infatti, il 19enne ha ottenuto la 18ª posizione mondiale, miglior piazzamento in carriera fin qui. I più attesi agli Internazionali: Nadal, Djokovic, Sinner e non solo Getty Images

Una classifica ATP comandata per la 319ª settimana in carriera dal solito Nole Djokovic, che alle sue spalle ritrova Rafa Nadal. Il maiorchino, infatti, è tornato numero 2 al mondo grazie alla vittoria nel Masters di Barcellona. Scivolato in 3ª posizione Medvedev, ma ora pronto a rientrare dopo una sosta causa Covid. Confermati i piazzamenti fino alla 10ª posizione, presidiata proprio dal nostro Berrettini (4º Thiem, 5º Tsitsipas, 6º Zverev, 7º Rublev, 8º Federer, 9º Schwartzman).

Passando in rassegna al resto degli azzurri, Fognini scala in 28ª posizione, mentre Sonego perde una posizione dopo l'infortunio domestico a una mano che l'ha costretto al forfait in quel di Madrid e diventa 33º al mondo. Seguono Travaglia 66º, Caruso 80º, poi numero 83 Musetti, Mager (91º), e Seppi (96º). Cecchinato perde 10 posizioni e scala in 104ª.