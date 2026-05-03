Il segreto del 21° scudetto: l'Inter agli interisti

Dopo il repentino abbandono di Inzaghi per il mancato Triplete, si è aperto il difficile rebus della panchina. Alla fine si è puntato su Cristian Chivu, appena 13 partite in Serie A con il Parma. Un azzardo, ma con una logica: affidare l'Inter a chi ha un DNA nerazzurro. Chivu è nerazzurro dal 2007, prima come giocatore, poi come allenatore della giovanile e infine della Primavera. Vent’anni ad Appiano con una breve parentesi di quattro mesi a Parma (un test decisivo e forse… ispirato) dove ha conseguito una non scontata salvezza.