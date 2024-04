InterStellar, il cocktail per celebrare la seconda stella dell'Inter

ad hoc

Il drinksetter Riccardo Campagna ha voluto celebrare lo scudetto nerazzurro con il cocktail “InterStellar”: ecco la ricetta

© Ufficio Stampa Il cammino dell'Inter verso lo scudetto è stato costellato da partite emozionanti con la vittoria decisiva arrivata nella sfida contro il Milan di ieri sera: uno dei derby più attesi nella storia del calcio italiano e, in particolare, tra i tifosi nerazzurri. Il gruppo allenato da Simone Inzaghi si è assicurato matematicamente il titolo di Campione d’Italia, il ventesimo, potendo quindi aggiungere la seconda stella al suo stemma. Per rendere omaggio alla vittoria dell'Inter, l’esperto drinksetter di Anthology by Mavolo Riccardo Campagna ha creato un cocktail esclusivo e affascinante chiamato "InterStellar". Questo drink unico è un mix di ingredienti selezionati che rappresentano l'energia, la passione e la determinazione che hanno guidato l'Inter verso la vittoria: un brindisi alla storia e alla tradizione del popolo nerazzurro.

“Il successo dell'Inter e la conquista del ventesimo scudetto rappresentano un momento di orgoglio e gioia per milioni di tifosi interisti in tutto il mondo. Abbiamo deciso di celebrare questo storico risultato con il cocktail InterStellar, per dare il giusto tributo alla squadra” ha affermato Riccardo Campagna, drinksetter di Anthology by Mavolo.

Ecco di seguito la ricetta e la guida alla preparazione di “InterStellar”, realizzato dal drinksetter Riccardo Campagna:

· 30 ml gin Eden Mill Neptune

· 10 ml Liquore Bergamotto e Ginepro Dennis Zoppi

· 8 gocce di soluzione salina affumicata

· Le Tribute Tonic Water

Per preparare il drink InterStellar iniziate versando tutti gli ingredienti, a eccezione dell’acqua tonica, direttamente nel bicchiere tumbler alto già riempito di ghiaccio. Successivamente, aggiungete 8 gocce di soluzione salina affumicata. Riempite quindi il bicchiere con Le Tribute Tonic Water. Infine, mescolate delicatamente tutti gli ingredienti direttamente nel bicchiere. Per realizzare la soluzione salina, riscaldate 100 ml d’acqua in un pentolino; quando è quasi sul punto di ebollizione aggiungete 80 g di sale affumicato e spegnete il fornello. Mescolate fino allo scioglimento del sale, quindi lasciate raffreddare e imbottigliate la soluzione in un flacone con contagocce.