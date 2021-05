Lukaku: "L'anno più bello della mia carriera"

Romelu Lukaku è stato indubbiamente l'uomo in più dell'Inter dello scudetto e il belga non ha nascosto la sua gioia, scorrazzando per la città a festeggiare insieme ai tifosi. "Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, il mister e il presidente. E' stato un bell'anno per noi. Era il momento di festeggiare con la gente. Sono contento. E' per noi il primo titolo. E' l'anno piu' bello della carriera? Sì, ora dobbiamo continuare così", ha detto a Sky.