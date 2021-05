Il Giro omaggia le vittime del Mottarone. I premi di tappa donati al piccolo Eitan

Il Giro d'Italia ha reso omaggio alle vittime della funivia del Mottarone poco prima del passaggio della Corsa Rosa da Stresa. Alla partenza della funivia Stresa-Mottarone è infatti stata deposta una corona di fiori per ricordare le persone decedute in questa tragedia. I corridori, inoltre, in accordo con il proprio sindacato, hanno deciso di devolvere tutti i guadagni della tappa odierna, la terz'ultima del Giro d'Italia da Abbiategrasso all'Alpe di Mera, al piccolo Eitan, unico sopravvissuto nella strage della funivia del Mottarone. La cifra complessiva che verrà devoluta è di poco inferiore ai 40mila euro.