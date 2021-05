Giro d'Italia, De Marchi in rosa: "Il premio per i mille tentativi fatti in carriera"

CICLISMO

Filippo Ganna cede il primo posto in classifica generale a un altro italiano

Incontenibile la gioia di Alessandro De Marchi al termine della quarta tappa del Giro d'Italia che gli ha regalato la prima maglia rosa a 35 anni: "Mi viene da piangere. È un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera. Cercherò di godermi al massimo questo momento". Getty Images

Il "rosso di Buja" ha chiuso al secondo posto dietro allo statunitense Joe Dombrowski: "A chi la dedico? Ad Alessandro De Marchi e a sua moglie Anna. Non so cosa sta succedendo ora a Buja, so cosa potrà succedere quando torno", ha aggiunto il ciclista friulano.