Giro d'Italia, caduta per Nibali: condizioni da valutare

Pur non essendo direttamente coinvolto nella maxi-caduta che ha aperto la 15ª tappa da Grado a Gorizia, anche Vincenzo Nibali ne è uscito malconcio. Il siciliano, infatti, ha riportato una contusione costale cadendo da fermo dopo aver frenato per evitare una bicicletta a terra. Nibali si è rialzato da solo e ha ripreso la corsa, ma chilometro dopo chilometro ha iniziato a sentire dolore all'emitorace destro. Le sue condizioni, informa la Trek-Segafredo, verranno valutate nelle prossime ore. Non si esclude una possibile radiografia al costato.

Paurosa caduta al Giro d'Italia: corsa neutralizzata

