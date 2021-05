Caruso, una giornata da campione: "Sono l'uomo più felice al mondo"

CICLISMO

Le parole del siciliano dopo lo straordinario successo nella 20ª tappa del Giro d'Italia

"Ho pensato a mille cose in quegli ultimi duecento metri. A tutte le fatiche di tre settimane, al lavoro dei miei compagni, del team e anche il mio. Oggi ho realizzato un altro sogno, penso di essere l'uomo più felice al mondo in questo momento". Lo ha detto Damiano Caruso, vincitore della 20ª tappa del Giro d'Italia.

"Oggi abbiamo corso in maniera esemplare, per tutta la gara ho pensato a cosa avremmo potuto fare con tutta la squadra al completo - ha proseguito il corridore della Bahrain-Victorious. È stata una giornata in cui tutto è andato bene. Pello Bilbao è stato incredibile, il 70% della mia vittoria è merito suo. Io mi reputo un ottimo professionista e un ottimo corridore, non sono mai stato definito un campione perché non ho mai vinto da campione. Ho vinto qualche gara minore e ottenuto tantissimi piazzamenti, anche un centinaio. Oggi però ho avuto la mia giornata da campione".