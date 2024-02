Zaniolo gioca col contagocce all'Aston Villa: Euro 2024 è a rischio

NAZIONALE

Da Natale l'ex Roma ha diminuito drasticamente il suo minutaggio in Premier e Spalletti ha chiesto informazioni

© Getty Images Al debutto dell'Italia a Euro 2024 mancano circa cento giorni e Nicolò Zaniolo non è affatto certo del suo posto in squadra. A cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 l'ex Roma ha iniziato infatti a giocare sempre meno all'Aston Villa, finendo ai margini del progetto. Un po' per le vicende extracalcistiche legate al caso scommesse, un po' per scelte tecnico-tattiche che hanno indirizzato Unai Emery verso soluzioni diverse.

Numeri alla mano, tra agosto e inizio dicembre Zaniolo ha giocato 10 gare su 13 in Premier segnando un gol, in tutto 470 minuti, e sei match in Conference League firmando una rete e restando in campo per un totale di 295'. A cavallo del nuovo anno però per Nicolò la musica è cambiata all'Aston Villa e l'azzurro ha collezionato solo sette presenze e 71' in campionato e tre presenze e 31' in FA Cup.

Troppo poco per Spalletti, che ha chiamato il diretto interessato per capire la situazione, chiedere spiegazioni e cominciare a fare le sue valutazioni in vista delle convocazioni per gli Europei. Una situazione da maneggiare con cura in chiave azzurra.

Sballottato tra interrogatori e procure, Zaniolo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 è retrocesso nelle gerarchie di Unai Emery ma continua a lavorare sodo in allenamento con l'obiettivo di farsi trovare pronto da Spalletti in caso di convocazione. Atteggiamento molto apprezzato dal ct, ma che con uno scarso utilizzo potrebbe non bastare per aggregarsi al resto del gruppo azzurro in Germania.

Per Zaniolo del resto l'avventura all'Aston Villa sembra ormai ai titoli di coda e destinata a chiudersi malamente a fine stagione. Visto il trattamento degli ultimi mesi, il club inglese sicuramente non sfrutterà l'opzione di acquisto fissata a 22 milioni e l'ex giallorosso rientrerà momentaneamente al Galatasaray con in testa l'idea di tornare poi in Italia. Tutto con la priorità dell'Europeo nel mirino confidando soprattutto nel cammino dell'Aston Villa in Conference League .

