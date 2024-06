Italia, Spalletti al giornalista svizzero: "Noi Panda e voi Ferrari? Cattivo gusto"

italia

Risposta piccata del ct in chiusura di conferenza stampa: "Siete stati più bravi di noi ma l'allusione è di cattivo gusto. Come si chiama lei?"

Chiusura di conferenza stampa col botto per Luciano Spalletti, comprensibilmente già scosso dai minuti precedenti contraddistinti dalla bruciante eliminazione dell'Italia e da tutte le interviste già rilasciate. L'ultima domanda in sala stampa è di un giornalista svizzero che chiede se la Svizzera fosse stata come una Ferrari paragonando gli Azzurri invece a una Panda: "In questi momenti bisogna accettare tutto, anche le allusioni di cattivo gusto come la sua".

"Capisco che lei sia una persona di grande ironia e qualità. Ha ragione, siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente. Cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non siamo riusciti a mettervi in difficoltà. Come si chiama lei?" ha concluso Spalletti.

