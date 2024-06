Italia, Spalletti: "Adesso non siamo in grado di fare più di questo, responsabilità mia. Parlerò con Gravina"

IL POST GARA

Il ct azzurro dopo la sconfitta negli ottavi contro la Svizzera e l'eliminazione da Euro 2024: "Non ho avuto tempo per fare conoscenze, qualche partita in più mi poteva aiutare"

© X 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Il secondo gol all'inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe e siamo stati poco incisivi. La differenza l'ha fatta il ritmo inferiore a loro nel primo tempo e anche nelle individualità, c'è stato un passo differente". Così il ct dell'Italia Luciano Spalletti commenta la sconfitta con la Svizzera che condanna gli azzurri all'eliminazione agli ottavi di Euro 2024. "Il ritmo fa sempre la differenza - ha detto alla Rai - Stasera ho cambiato i giocatori, probabilmente in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Il cammino verso i Mondiali? Chiaro che ci vuole più gamba e ritmo, più continuità, più sacrificio. In diversi non siamo stati continui a rosicchiare centimetri, a pressare. Non ci siamo arrivati in condizione eccezionale e a questa temperatura diventa difficile". Poi a SkySport: "La responsabilità è sempre dell'allenatore, le scelte le ho fatte io. Parlerò con Gravina perché con me si è sempre comportato da grande persona, sentiremo cosa ci sarà da dire".

"Siamo stati sotto livello come ritmo, abbiamo sofferto qualche individualità (della Svizzera, ndr) come velocità rispetto alla nostra - ha ribadito Spalletti - Nella partita precedente avevo detto che probabilmente non li avevo fatti recuperare, stasera l'ho fatto, ma nell'intensità della partita ho avuto la stessa risposta". E ancora: "Non ho avuto tempo per fare delle conoscenze. Se si vede gli allenatori precedenti, quasi tutti hanno avuto venti partite per fare prove. Qualche partita in più mi poteva aiutare...".