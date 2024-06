Quattro ct italiani agli ottavi, è record assoluto

LA CURIOSITÀ

Spalletti, Montella, Calzona e Tedesco sono gli allenatori di nazionalità italiana passati alla fase successiva del torneo, scopriamo a chi apparteneva il precedente primato

L'Italia fa poker e scrive un nuovo record: mai così tanti ct agli ottavi

























Quattro ct italiani sono passati con le loro squadre nella fase a eliminazione diretta dell'Europeo, è un record assoluto. Nessuna nazione ci era mai riuscita prima tra Europei e Mondiali. Battuto il precedente primato di Germania e Argentina raggiunto al Mondiale 2014 e, solo per quest'ultima, anche al Mondiale 2010. Scopriamo insieme chi sono gli allenatori e a quale Nazione appartengono

Il calcio italiano fa scuola all'Europeo e strappa un nuovo record. Questa volta non si tratta di gol segnati, assist o azioni memorabili ma bisogna guardare sulle panchine delle nazionali ancora in gara agli ottavi di Euro '24 per capire. Sono quattro i ct italiani passati con le loro squadre nella fase a eliminazione diretta, è un record assoluto.

Il primo è il nostro Luciano Spalletti, che con gli azzurri ha strappato il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione a soli 27 secondi dal fischio finale grazie al capolavoro di Zaccagni. Sulla panchina della Turchia troviamo Vincenzo Montella, vecchia conoscenza del nostro campionato ex Roma e Fiorentina, che ha conquistato gli ottavi battendo la Repubblica Ceca e chiudendo al secondo posto il gruppo F. Non da meno Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex tecnico del Napoli, che è approdato in questa nuova fase della competizione nella quale dovrà vedersela con l’Inghilterra di Southgate, che non ha particolarmente brillato fino a ora. Infine Domenico Tedesco allenatore del Belgio, qualificatosi agli ottavi come secondi che con la sua squadra affronterà la Francia, tra le favorite per la vittoria di questo Europeo.

Un record che rende orgoglioso il calcio italiano, battuto il precedente primato che apparteneva alla Germania e all’Argentina nel mondiale del 2014 in Brasile e sempre a quest’ultima nella precedente competizione mondiale in Sudafrica nel 2010. Erano infatti 3 i ct della stessa nazionalità presenti nella fase a eliminazione diretta. Di chi si tratta? Il primo è Jürgen Klinsmann, nato a Goppingen, allenatore Stati Uniti ai mondiali del 2014. Presente anche nella stessa competizione, Ottmar Hitzfeld, nato a Lorrach, ct della nazionale Svizzera. Sempre ai mondiali in Brasile c'era anche Joachim Löw, ct della Germania. Gli argentini presenti nel 2014 erano Alejandro Sabella, ct della nazionale Argentina, José Pekerman, ct argentino sulla panchina della Colombia e Jorge Sampaoli, allenatore del Cile, che agli ottavi ha sfidato il Brasile. Record detenuto dalla sola terra natia di Diego Armando Maradona al precedente mondiale del 2010, giocatosi in Sudafrica. Presente proprio lo stesso Pibe de oro come ct della nazionale argentina. Gerardo Martino, tecnico del Paraguay, e Marcelo Bielsa ct del Cile che sfidò il Brasile agli ottavi.