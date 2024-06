Italia, senza il miracolo di Zaccagni Euro '24 sarebbe già finito

Alla fine delle partite dei gironi di Euro 2024 il gol segnato all'ultimo secondo da Mattia Zaccagni contro la Croazia assume un peso specifico gigantesco, perché senza la rete "alla Del Piero" del laziale arrivata su assist di Calafiori il cammino dell'Italia in Germania sarebbe già finito. In caso di sconfitta con Modric e compagni infatti gli Azzurri, con 3 punti, non sarebbero rientrati neanche tra le qualificate come migliori terze per via della differenza reti che ci avrebbe tagliato fuori a beneficio della Slovenia (che si è comunque qualificata e affronterà il Portogallo).