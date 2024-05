L'Italia di Spalletti verso EURO 2024: Fagioli tra i preconvocati, spazio per Gaetano e Folorunsho

LISTA PROVVISORIA

Il ct Spalletti è pronto a diramare la lista dei 26 calciatori che prenderanno parte all'Europeo, ma le preconvocazioni sono già state mandate

© Getty Images Ultime ore di pensiero, studio e strategia e poi Luciano Spalletti ufficializzerà la lista dei 26 giocatori convocati dall'Italia per EURO 2024. Sulle orme di quanto fatto già da altre nazionali, il ct pubblicherà una prima lista da cui poi scremare il gruppo fino al numero consentito dalla UEFA e tra i 30 giocatori non mancano le sorprese. L'agente di Gaetano e Folorunsho, Mario Giuffredi, ha anticipato che i centrocampista di Verona e Cagliari hanno ricevuto la lettera di preconvocazione. Secondo indiscrezioni anche Nicolò Fagioli, appena rientrato dopo 7 mesi di squalifica con la Juventus, sarebbe tra i selezionati dal ct.

Quattro saranno i portieri a Coverciano con Carnesecchi che sarà unito al terzetto favorito per volare in Germania costituito, in ordine gerarchico, da Donnarumma, Vicario e Meret. In difesa arriverà la chiamata per Calafiori del Bologna e Gatti della Juventus, mentre un'altra sorpresa rossoblù - Giovanni Fabbian - potrebbe essere aggregato al gruppo. In attacco restano i dubbi maggiori soprattutto sugli esterni, con Orsolini e Politano che si giocano una maglia.

Questi i possibili preconvocati dall'Italia di Spalletti

PORTIERI

Donnarumma

Vicario

Meret

Carnesecchi

DIFENSORI

Darmian

Di Lorenzo

Bastoni

Buongiorno

Mancini

Scalvini

Acerbi

Calafiori

Gatti

CENTROCAMPISTI

Cambiaso

Bellanova

Barella

Jorginho

Cristante

Pellegrini

Frattesi

Dimarco

Locatelli

Fagioli

Fabbian

Gaetano

Folorunsho

ATTACCANTI

Scamacca

Retegui

Raspadori

Chiesa

Politano

El Shaarawy

Orsolini

