Euro 2024, CR7 da record: pronto per il sesto Europeo in carriera

PORTOGALLO

Il fuoriclasse dell'Al Nassr, 42 gol in 42 presenze stagionali, ritocca un primato che già gli apparteneva

© Getty Images Cristiano Ronaldo è pronto a infrangere nuovi record. O meglio, a ritoccare alcuni dei tanti che già gli appartengono. Il fuoriclasse dell'Al Nassr è stato infatti inserito nella lista dei convocati del Portogallo per Euro 2024, cosa che gli consentirà di disputare il sesto Europeo in carriera, migliorando ulteriormente il primato di cinque, già suo da Euro 2021. CR7 è anche per distacco il calciatore con più presenze nella competizione (25) e con più gol (14), altri numeri che in Germania potrebbe migliorare.

Ronaldo, 39 anni, non sarà il giocatore più anziano della rosa, perché tra i 26 scelti dal ct Martinez c'è anche il compagno di mille battaglie Pepe, che di anni ne ha 41.

La presenza del bomber dell'Al Nassr, 42 gol in 42 presenze stagionali col club saudita, non era comunque mai stata in discussione. CR7 ha infatti guidato da capitano il Portogallo in tutta la fase di qualificazione, segnando 10 gol in 9 partite con ben quattro doppiette (contro Liechtenstein, Lussemburgo, Bosnia e Slovacchia). Impossibile rinunciare al miglior marcatore della storia della nazionale lusitana, nonché di tutte le nazionali: 128 gol in 206 presenze.

LA GIOIA DI RONALDO

I CONVOCATI DI MARTINEZ

- Portieri: Diogo Costa, Jorge Sà, Rui Patricio.

- Difensori: Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Gonçalo Inacio, Pepe.

- Centrocampisti: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Joao Neves, Otavio, Ruben Neves.

- Attaccanti: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Diogo Jota, Joao Felix, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Gonçalo Ramos.