L'algoritmo gioca Euro '24: Francia e Inghilterra favorite, Italia fuori ai quarti

I PRONOSTICI

Secondo il supercomputer di Opta, gli Azzurri non sono tra le favorite per la vittoria finale

Euro 2024: la foto di squadra dell'Italia di Spalletti

























































© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Chi vincerà gli Europei? Tramite l'utilizzo incrociato di dati e statistiche avanzate, Opta Analyst ha provato a rispondere alla domanda che si fanno tutti gli appassionati e secondo il supercomputer sarà sfida a due fra Inghilterra (19,9%) e Francia (19,2%). Più staccata la Germania, terza favorita, con il 12,6% di possibilità di vittoria finale, seguita da Spagna e Portogallo. E l'Italia? Gli Azzurri sono settimi nella griglia delle favorite e hanno il 5% di probabilità di sollevare la coppa a Berlino. Non ci dovrebbero essere problemi a passare il girone (80% di probabilità), mentre la corsa di Spalletti dovrebbe arrestarsi ai quarti di finale.

Inghilterra e Francia le favorite

La Nazionale di Gareth Southgate è la super favorita per vincere il primo campionato europeo della propria storia e alle spalle degli inglesi c'è la squadra di Didier Deschamps, per cui sarebbe il terzo titolo continentale dopo quelli del 1984 e del 2000. Entrambe, inoltre, hanno oltre il 30% di probabilità di arrivare alla finale. E le altre? In terza posizione c’è la Germania padrona di casa con il 12,6% di possibilità di trionfo a Berlino, mentre tutte le altre sono sotto il 10%.

E l’Italia?

Secondo l’algoritmo, la squadra di Spalletti non ha molte chance di bissare il successo di Wembley di tre anni fa. Gli Azzurri sono solo settimi nella griglia delle favorite, con il 5% di probabilità di ripetersi. Il cammino dell'Italia secondo l’algoritmo sarà breve: alte le probabilità di passare il girone con Spagna, Croazia e Albania (80%), ma poco meno di una possibilità su due di arrivare ai quarti di finale.

Attenzione però: prima dell’ultima edizione Opta dava all'Italia dell’allora ct Mancini solo il 7,6% di possibilità di trionfare a Wembley e poi ci ricordiamo bene tutti come è andata a finire...

