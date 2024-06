Italia, Spalletti "salva" un piccolo tifoso e lo porta da Chiesa per un selfie

ITALIA

Allenamento aperto all'Hemberg Stadium per la Nazionale: nel finale Donnarumma si concede all'abbraccio dei supporter azzurri

© Getty Images Episodio da libro Cuore alla fine dell'allenamento dell'Italia a Iserlohn. Mentre Luciano Spalletti dava il rompete le righe ai calciatori, un piccolo tifoso è riuscito a beffare gli addetti della sicurezza dell'Hemberg Stadium e a dirigersi immediatamente verso il ct. "Invasione" a cui il tecnico ha reagito accogliendo a braccia aperte il bambino e prendendolo subito in braccio per salvarlo dall'intervento di un uomo della security e poi portandolo dal suo idolo Federico Chiesa per un autografo e un selfie.

"Ho chiesto a Spalletti che volevo fare un selfie con Chiesa e lui mi ha detto di si', che mi avrebbe portato da lui e così è stato - ha raccontato il piccolo Elias dopo essere tornato in tribuna in un pomeriggio che di sicuro non dimenticherà facilmente -. Ho fatto un selfie con lui, è stato bellissimo". Bellissimo come l'abbraccio speciale di Donnarumma a fine allenamento con i tifosi presenti allo stadio. Il capitano azzurro è praticamente salito sulle tribune per assecondare, tra selfie e autografi, l'entusiasmo degli oltre 400 supporter accorsi ad Iserlohn per supportare Italia.

La seduta si è svolta tra cori e applausi a porte aperte per volere del ct con l'intento di ringraziare i tifosi per il grande apporto ricevuto e ricevere da loro ancora più energia in vista del prossimo impegno contro la Svizzera. Dopo il consueto riscaldamento è andata in scena la partitella a campo ridotto dei giocatori meno impiegati con la Croazia, mischiati con i giovani del Borussia Dortmund mentre i 'titolarissimi' hanno iniziato il lavoro in palestra sulle cyclette. In gol tra gli altri Scamacca e Frattesi (doppietta), con Calafiori e Barella i più acclamati dal pubblico letteralmente impazzito per il 'regalo' a sorpresa del ct. Nel finale dell'allenamento alcuni dei giocatori azzurri tra cui Pellegrini, Scamacca, Folorunsho, Fagioli e Chiesa si sono esercitati nei rigori e calci di punizione.

Mattia Zaccagni, autore del pareggio all'ultimo respiro contro la Croazia, ha lavorato a parte. Nessun allarme e nessun infortunio però per il centrocampista della Lazio che ha svolto una seduta atletica facendo una serie di allunghi di 50 metri con l'ausilio di due preparatori per trovare condizione e forma e poi si è unito al resto del gruppo.